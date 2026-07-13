Dónde ver el España-Francia de las semifinales del Mundial en el área de Vigo

La selección española afronta este martes 14 de julio uno de los partidos más importantes de su trayectoria reciente. España se medirá a Francia a partir de las 21:00 horas por una plaza en la final del Mundial y, como es ya costumbre en las últimas fechas, son varias las localidades que habilitarán pantallas gigantes para poder seguir el encuentro en directo.

Por el momento, Vigo, O Porriño, Baiona, A Guarda y Mos han oficializado estas convocatorias, aunque en el caso de la ciudad olívica la Diputación de Pontevedra está todavía a la espera de la autorización municipal para instalar una pantalla en el centro de la ciudad.

Así, en Vigo por el momento es Castrelos el único punto de encuentro confirmado, tal y como anunció el alcalde Abel Caballero desde el partido ante Austria, que se pudo seguir la primera parte en el Auditorio, después de no recibir el permiso para retrasar el concierto de Deep Purple.

Tal y como ha avanzado Caballero, la apertura de puertas para acceder a la platea, donde se ubicarán alrededor de 2.500 sillas, será a las 20:00 horas. "Es la segunda vez en la historia que la selección española llega a semifinales, la vez anterior, en Sudáfrica, ganamos la Copa del Mundo y esta vez la vamos a ganar", ha anticipado el regidor.

Del Gobierno local depende que se instale una segunda pantalla, esta en la Praza da Estrela, por parte de la Diputación de Pontevedra. Por el momento, el Gobierno provincial ha anunciado que tiene la autorización del Puerto, a falta de la del Concello. En los cuartos de final, ante Bélgica, no la obtuvo y la pantalla incluso se precintó por parte de la Policía Local.

En estos momentos, según la concelleira Yolanda Aguiar, la documentación aportada por la Diputación está "incompleta", por lo que le da de plazo hasta mañana a las 13:00 horas para subsanarlo.

Más allá de polémicas, en O Porriño la cita será en la plaza Arquitecto Antonio Palacios. En el caso del partido anterior, coincidió con las Fiestas de San Bieito y el alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo, espera que el partido vuelva a convertirse en una "fiesta del deporte" en el municipio.

En Baiona, la semifinal del Mundial podrá verse en el Pabellón Municipal de Deportes, mientras que en A Guarda el Concello, con la colaboración con la Comisión de Festas do Monte, colocará una pantalla de gran formato en la Carpa do Porto. Además, contará con un DJ para antes y después del partido. Por último, también se podrá seguir el España-Francia en el Pazo de Mos.