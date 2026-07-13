Un velero tiene que ser remolcado tras quedar a la deriva en la ría de Vigo Salvamento Marítimo

Un velero que quedó a la deriva el pasado domingo necesitó ser remolcado hasta Moaña (Pontevedra) por una embarcación de Salvamento Marítimo.

Según informa este lunes Salvamento Marítimo a Europa Press, el velero pidió ayuda tras quedar sin gobierno, por lo que fue necesario movilizar a la salvamar Mirach por parte del centro con sede en Vigo.

En la imagen difundida por Salvamento Marítimo se observa al velero amarrado a la embarcación, rumbo a Moaña, con el puente de Rande al fondo.