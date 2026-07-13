Un motorista, herido de gravedad tras un accidente en Oia (Pontevedra)

Un motorista ha resultado herido de gravedad tras sufrir un accidente de tráfico en la tarde de este lunes en el municipio pontevedrés de Oia.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar alrededor de las 17:17 horas a la altura del punto kilométrico 29 de la carretera PO-552, que une Vigo y Tui.

El siniestro se produjo por una colisión frontolateral entre la motocicleta y un turismo, cuyo conductor resultó ileso.