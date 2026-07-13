Exigen un plan urgente de medición tras detectar gas radón en el centro de salud de Ponteareas (Pontevedra)

El Sindicato de Enfermería SATSE reclama un "plan urgente de medición y mitigación" en todos los hospitales y centros de salud tras denunciar la presencia de gas radón en la planta baja del centro de salud de Ponteareas (Pontevedra) y lograr el traslado de personal a otras estancias.

Así, Europa Press informa de que el sindicato exige que ese plan incluya controles de salud a los trabajadores, y ha recordado que el gas radón "es reconocido como la segunda causa de cáncer de pulmón, tras el tabaco".

Por ello, ha pedido que se hagan mediciones en todos los hospitales y centros de salud, incluidos aquellos que dependan de ayuntamientos, y que se realicen evaluaciones de riesgo laboral "tal como exige el Real Decreto 1029/2022", en planta baja o bajo rasante ubicados en municipios de actuación prioritaria.

También demanda que se ofrezca información sobre estas evaluaciones a los trabajadores afectados por esta exposición, ya que las evaluaciones por parte de salud laboral son voluntarias, de manera que sean conscientes y responsables de su propia salud.