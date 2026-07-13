La Diputación logra el permiso del Puerto para instalar la pantalla gigante del Mundial en Vigo

Luisa Sánchez durante una de las proyecciones de un partido de España Deputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ya ha obtenido la autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo para instalar una pantalla gigante desde la que seguir el partido de semifinales del Mundial entre España y Francia. El encuentro se disputará el martes 14 de julio a las 21:00 horas.

"Agradezco la diligencia del Puerto de Vigo, que es el titular del suelo en este punto de la ciudad", ha destacado la vicepresidenta de la institución provincial, Luisa Sánchez.

Sin embargo, la Diputación sigue a la espera de recibir la preceptiva autorización municipal, una demora que Sánchez ha criticado abiertamente. "¿Qué va a hacer ahora el gobierno local? ¿Qué órdenes le va a dar Abel Caballero a su concejala de Seguridad, imputada penalmente? ¿Va a vetar de nuevo una pantalla en la ciudad a pesar de tener en su poder toda la documentación requerida?", se preguntó.

Estas declaraciones llegan después de la polémica de la pasada semana, cuando la Policía Local de Vigo precintó la pantalla instalada por la Diputación al no contar con el permiso municipal necesario. Entonces, la institución provincial cargó contra el Concello asegurando que "no nos van a dar lecciones de seguridad quienes permitieron que el festival Terraceo se celebrara sin licencia durante cuatro ediciones consecutivas".