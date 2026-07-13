Detenido un ladrón en Vigo tras asaltar con un martillo y un cuchillo a una mujer de 80 años mientras dormía

Agentes del Grupo de UDEV-Robos de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela han detenido al presunto autor de un robo con violencia perpetrado en una vivienda unifamiliar del barrio de Teis, en Vigo, donde una mujer de 80 años fue asaltada mientras dormía.

Según explica el cuerpo policial en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en mitad de la noche del pasado 30 de junio, cuando un individuo accedió al interior de una vivienda tras saltar el muro perimetral de la finca. Una vez dentro de la vivienda, sorprendió a la moradora durmiendo, despertándola de forma agresiva exigiéndole dinero mientras la amenazaba con un martillo y un cuchillo de grandes dimensiones.

El asaltante obligó a la víctima a recorrer las distintas estancias de la vivienda en busca de dinero, hasta que finalmente consiguió hacerse con 150 euros en efectivo, un teléfono móvil, y otros efectos. Tras hacerse con el botín, el autor abandonó la vivienda por la puerta principal, dejando a la víctima en un estado de gran nerviosismo y sin teléfono móvil. La mujer salió al exterior solicitando auxilio, siendo asistida por un vecino que alertó inmediatamente a los servicios policiales.

El grupo UDEV-Robos se hizo cargo de la investigación, logrando identificar al presunto autor en menos de 24 horas, a quien se detuvo la mañana del día 1 de julio. Fruto de la investigación, también se detuvo a otros dos individuos, en compañía de los cuales el primero habría perpetrado un robo con fuerza el pasado mes de abril en otra vivienda de la ciudad. En aquel hecho, perpetrado también durante la noche aunque sin moradores en el interior, fueron sustraídas diversas herramientas.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vigo que decretó el ingreso en prisión provisional del presunto autor del robo con violencia e intimidación.