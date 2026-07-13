Denuncian la demora "injustificable" de la licitación del bus urbano de Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha mostrado este lunes su "grave preocupación" por la demora que acumula el procedimiento de licitación del nuevo contrato del bus urbano. Así, han advertido que el informe técnico necesario para continuar con la tramitación no se ha emitido tras 108 días de su solicitud —el plazo legal para elaborarlo es de 10 días hábiles—.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha denunciado que esta situación está provocando "una evidente inseguridad jurídica" en un procedimiento que adjudicará un contrato de 470 millones de euros. El edil ha recordado que la Mesa de Contratación solicitó el pasado 12 de marzo el informe de valoración de las ofertas y todavía no ha sido entregado.

Desde entonces, el servicio gestor ha comunicado hasta en seis ocasiones nuevos atrasos en la entrega del informe. "O informe continúa sen emitirse 108 días despois, case once veces o prazo legal", ha advertido Igrexas, que considera que esta situación evidencia una gestión "deficiente" de uno de los contratos públicos más importantes de la historia del Concello.

"Estamos diante dunha tramitación absolutamente chapuceira nun dos contratos de maior volume da historia da cidade, que demostra a incapacidade de xestión do Goberno municipal", ha afirmado el líder nacionalista, que ha lamentado que se mantenga el servicio actual bajo una prórroga contractual.

"É inaceptábel que un servizo absolutamente esencial para as viguesas e os vigueses continúe condicionado pola incapacidade do Goberno de Abel Caballero para tramitar unha licitación", ha concluido Igrexas.