Caballero carga contra la Xunta por la sequía: "No quieren que digamos que tenemos que construir una nueva presa"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este lunes la decisión municipal de declarar la prealerta por sequía en la ciudad. En esta línea, ha acusado a la Xunta de Galicia de pretender que no se tomen medidas de precaución y de querer silenciar la demanda de una nueva presa para aumentar la capacidad de almacenamiento.

Así lo ha transmitido en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha recordado que la prealerta "es un estado de atención" para "utilizar agua con sentido común". El regidor ha reiterado recomendaciones como priorizar la ducha al baño o evitar llenar las piscinas privadas.

"Aplicar el sentido común y el ahorro de agua de forma razonable", ha afirmado, recordando que los niveles de agua registran la segunda peor cifra de la historia de la ciudad. "Un dato muy preocupante. Y si sigue esta pendiente nos vamos a poner por debajo del peor año que tuvimos nunca, que fue el 2011", ha subrayado.

Acusaciones de discurso apocalíptico

De esta forma, el alcalde ha defendido su posición ante la posición de la Xunta, que asegura que ha calificado su discurso de "apocalíptico". En este sentido, ha asegurado que la Xunta "quiere ver que Vigo se queda sin agua".

"No quieren que digamos que tenemos que construir una nueva presa", ha añadido el regidor socialista, que ha vuelto a demandar explicaciones a la Xunta por su rechazo a la construcción de un nuevo embalse en el río Oitavén. "Quieren que traigamos el agua del río Miño, que es de ínfima calidad", ha concluido.