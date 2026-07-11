La Deputación instalará en Vigo una pantalla para ver las semifinales del Mundial

Luisa Sánchez durante una de las proyecciones de un partido de España Deputación de Pontevedra

La Deputación de Pontevedra no se rinde y tratará instalar de nuevo una pantalla gigante para disfrutar del partido de semifinales del Mundial que enfrentará a España y Francia. El Concello impidió su instalación para el encuentro de cuartos de final, ya que el ente provincial carecía de la documentación correspondiente.

La pantalla se ubicará igualmente en Praza da Estrela, según ha avanzado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, que ha celebrado la "inmensa alegría" que dio la selección española tras vencer a Bélgica este viernes. Así, ha animado a seguir apoyando a los jugadores "con ilusión, con entusiasmo y contra cualquier rival".

"Al igual que hicimos para la eliminatoria de cuartos de final, entregaremos toda la documentación solicitada", ha remarcado la también presidenta del PP de Vigo. Sánchez ha instado al Concello de Vigo a conceder los permisos basándose en decisiones exclusivamente técnicas.

En este sentido, ha afirmado que los técnicos provinciales mantuvieron este pasado viernes una "comunicación fluida" para cumplir con todos los requisitos que permitiesen proyectar el partido de cuartos de final en Praza da Estrela. Según ha subrayado, toda la documentación se entregó a tiempo y, aún así, el gobierno local ordenó desmontar la pantalla.

"Veremos si el señor Caballero reincide en su autoritarismo y bloquea también esta nueva iniciativa de la Diputación de Pontevedra en Vigo. Porque eso es a lo que se dedica: a impedir que la Diputación actúe en Vigo, ya sea con actividades o con inversiones", ha criticado Luisa Sánchez, que considera que el desmontaje de la pantalla se debe a "un criterio exclusivamente político".