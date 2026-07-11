Denuncian la elevada carga de trabajo en los juzgados de Vigo: bloqueados más de 9,5 millones de euros

La asociación Alternativas na Xustiza ha vuelto a exigir un plan de choque a la Xunta de Galicia para solventar la elevada carga de trabajo y los "problemas estructurales" a los que se enfrentan los juzgados de Vigo. Demandan más personal y recursos para hacer frente al aumento de ejecuciones.

En concreto, han señalado que el nuevo modelo de oficina judicial (NUMO) aprobado por el gobierno gallego ha provocado un aumento de la carga de trabajo. Según datos aportados por la asociación, el cuadro de personal de gestores y tramitadores se ha reducido en un 40%.

"Esta reducción provoca que cada trabajador tenga que tramitar más de 1.000 ejecuciones, cuando antes de la reforma tramitaba una media de 450 que ya era un número muy elevado", han denunciado en un comunicado de prensa. Así, el número de ejecuciones pendientes ha aumentado hasta las 21.837.

En este sentido, han subrayado que los juzgados de Vigo mantienen bloqueados más de 9,5 millones de euros en las cuentas judiciales que deberían entregarse a miles de ciudadanos. Además, han asegurado que hay más de 1.500 ejecuciones sin tramitar y "absolutamente paradas".

Por otro lado, han recordado que el propio Director do Servizo Común de Execución ha presentado un plan de choque con el objetivo de resolver los "problemas estructurales" de los juzgados en Vigo, el incremento "desmedido" del volumen de entrada de ejecuciones en el año 2025 y la falta de medios humanos y tecnológicos.

Esta propuesta tan sólo ha contado con el silencio del Director Xeral, José Tronchoni, según Alternativas na Xustiza. "Deja en evidencia su desprecio por la ciudad de Vigo y sus ciudadanos", han afirmado, así como han exigido un plan de choque que permita la reducción del dinero bloqueado, del ratio de ejecución por trabajador y un aumento de personal: 12 nuevas plazas, seis de gestor y otras seis de tramitador.