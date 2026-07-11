El Concello de Vigo aprueba la incorporación de 20 bomberos y cuatro conductores

El Concello de Vigo aprobó este viernes en la Xunta de Goberno Local el nombramiento interino de nuevos efectivos para el servicio de bomberos de la ciudad. En concreto, sumarán 20 nuevos bomberos y cuatro conductores.

"Son con cargo a plazas vacantes para el servicio de extinción de incendios del Concello, 24 nuevos funcionarios interinos que deben superar el curso preceptivo, teórico y práctico", ha informado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Según ha explicado el regidor socialista, una vez acreditada esta formación, "se les asignará la retribución correspondiente a los funcionarios interinos hasta la provisión definitiva de la plaza". Estas deberán formalizarlos en un máximo de tres años, tal y como recoge la ley.

"Seguimos de este modo dotando de personal los servicios de la ciudad", ha asegurado Caballero, que ha recordado la incorporación en junio de cinco bomberos como funcionarios de carrera y siete conductores de la oferta pública de empleo (OPE).

Caballero ha añadido que han aprobado también la OPE de 2025, que sumarán otras ocho nuevas plazas, así como ha avanzado que el Gobierno de España ha concedido al consistorio la prórroga prevista que permitirá al Concello obtener 10 millones de euros para la construcción de 27 viviendas protegidas en Esturáns.