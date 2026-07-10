Redondela (Pontevedra) activa medidas urgentes de ahorro de agua

El Concello de Redondela ha activado un paquete de medidas urgentes de ahorro de agua potable en todas las dependencias y espacios públicos del municipio.

Esta decisión se adopta tras el comunicado oficial de la empresa responsable del suministro, en el que se advierte de que el nivel de reservas del embalse de Eiras se encuentra por debajo del volumen registrado en estas mismas fechas en años anteriores.

Pese a esta medida, desde el gobierno local aclaran que, a día de hoy, Redondela no figura entre los municipios que la Xunta de Galicia sitúa en estado de prealerta por sequía. No obstante, la alcaldesa, Digna Rivas, explica que estas restricciones se adoptan "por estricta precaución y responsabilidad anticipada, con el objetivo de evitar que la situación de las reservas empeore en las próximas semanas".

Las primeras medidas preventivas incluyen el cierre inmediato del suministro en las duchas y lavapiés de todas las playas del municipio. Asimismo, los servicios municipales han suspendido temporalmente el baldeo de calles con agua potable y han clausurado el funcionamiento de las fuentes ornamentales. El riego de jardines y zonas verdes públicas queda restringido al mínimo indispensable para garantizar exclusivamente la supervivencia de la vegetación.

Ante la situación climática, el Ayuntamiento reitera su llamamiento a la colaboración y a la responsabilidad tanto de los vecinos como de los visitantes. En este sentido, solicita un uso responsable y controlado del agua también en el ámbito doméstico, evitando usos prescindibles como el lavado de vehículos con manguera, el llenado o rellenado de piscinas privadas y el riego excesivo de huertas y jardines particulares.