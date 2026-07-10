Mos (Pontevedra) lleva su protesta por la N-550 a la Subdelegación y amenaza con cortar la carretera

Protesta de los vecinos de Mos, encabezados por su alcaldesa, Nidia Arévalo, ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, para exigir mejoras en la N-550. Concello de Mos

Varias decenas de vecinos del municipio de Mos, encabezados por su alcaldesa, Nidia Arévalo (PP), se han concentrado este viernes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para exigir actuaciones de mejora de la seguridad vial y del estado de conservación de la N-550 a su paso por este ayuntamiento.

Además de la regidora, han estado representantes de entidades vecinales y de miembros de la comisión de seguimiento de la N-550, para pedir al Gobierno de España "que atienda de una vez las reiteradas peticiones" trasladadas desde el Ayuntamiento para que se actúe en ese vial.

Entre las demandas, está la transformación en travesía urbana de los tramos de Sanguiñeda y Mos, la remodelación de la intersección de Louredo, la reparación del firme en Amieirolongo, la mejora de la señalización, acondicionamiento de aceras y arcenes, o limpieza de las cunetas.

Desde el Ayuntamiento se ha denunciado que es "inaceptable" el "silencio del Ministerio de Transportes" ante estas exigencias, a pesar de que la situación de la N-550 afecta diariamente a la seguridad de miles de conductores, peregrinos y otros peatones.

"Ante la falta de respuesta, la comisión ha acordado continuar intensificando las movilizaciones", reza el comunicado municipal, antes de anunciar que la siguiente protesta será un corte de la carretera en una fecha que se comunicará próximamente.

Nidia Arévalo ha agradecido la participación de los vecinos en esta concentración "pacífica" y ha lamentado que "ningún representante del Estado" haya querido recibir a la comisión para escuchar "unas reivindicaciones que tienen como único objetivo mejorar la seguridad vial".

"Manipulación" y "Populismo"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha expresado su "máximo respeto" a la decisión de los vecinos de manifestarse, aunque ha reprobado el "populismo, partidismo y manipulación habitual por parte de la alcaldesa de Mos", al tiempo que ha recordado que él mismo la recibió hace unos meses y le explicó "que no tiene razón en sus demandas".

Al respecto, también ha apuntado que sus reivindicaciones ya fueron "contestadas técnicamente" por el Ministerio, que le trasladó que la carretera no cumple las condiciones para ser una travesía y que si está saturada de tráfico es por la decisión del propio gobierno de Mos, de "legalizar la construcción de un complejo comercial promovido por una sociedad mercantil", donde luego se abrieron un hipermercado y un establecimiento de bricolaje.

Y todo ello, pese al informe negativo de la Unidad Provincial de Carreteras, ya que este complejo comercial "invadía uno de los ramales del proyecto de mejora del enlace entre la A52 y la A55". Con todo, Arévalo consiguió que se modificase el proyecto y otorgó licencia para esas dotaciones.

Por tanto, concluye Losada, la causa del problema tiene su origen en una decisión de la propia regidora, que optó por "salvar un proyecto comercial" por encima de la seguridad vial, con la complicidad de un Gobierno central "afín".

"Quien causa un problema favoreciendo los intereses de una sociedad mercantil con uno de cuyos socios mantenía una relación de afinidad conocida públicamente debe de pedir perdón y no armar alboroto. Pero la señora Arévalo hace del conflicto permanente su forma de entender la política", ha criticado Abel Losada, que ha añadido que, "afortunadamente para todos, hay un gobierno en España que prioriza los proyectos en función de su utilidad social y no los intereses particulares de nadie".