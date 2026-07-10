Confirman la condena a un profesor por tocarle los genitales a un alumno en clase en Tui (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la condena de 2 años prisión para un profesor de educación física de un instituto del partido judicial de Tui (Pontevedra) por tocarle los genitales a un alumno, según ha confirmado Europa Press.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra consideró probado que el 27 de noviembre de 2023, durante una clase de Educación Física, el profesor se acercó al alumno, de 15 años, y de forma intencionada y sorpresiva, le tocó los genitales.

Por esos hechos, condenó al profesor como autor de un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años, a la pena de 2 años de cárcel, inhabilitación para ejercer oficio o profesión que implique contacto con menores durante 7 años, libertad vigilada durante 5 años y a indemnizar al menor en 700 euros.

La defensa del acusado interpuso recurso de apelación, alegando que se había vulnerado la presunción de inocencia, que hubo error en la valoración de la prueba e insuficiente prueba de cargo. De ese modo, el profesor reafirmaba su argumento de que el contacto con el chico había sido "accidental", en el contexto de una clase donde se estaba haciendo una actividad deportiva dinámica.

Sin embargo, el TSXG ha rechazado estos argumentos y valida la valoración realizada por la Audiencia Provincial, atendiendo a una "prueba convincente" y a un "arsenal probatorio contundente".

Al respecto, el alto tribunal gallego expone que el testimonio del menor no solo es convincente y persistente, sino que hay otros elementos periféricos de corroboración, como el testimonio de un compañero de la víctima, que observó lo ocurrido y que manifestó en el juicio que no había dudado del carácter intencionado del tocamiento.

Por todo ello, el TSXG ha desestimado el recurso de apelación del profesor y ha confirmado la condena de la Audiencia Provincial.