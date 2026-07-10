El Concello de Vigo impide la instalación de la pantalla de la Deputación para seguir el España-Bélgica

Vigo calienta para disfrutar de los cuartos de final del Mundial 2026. Vecinos y visitantes podrán seguir el España-Bélgica en el auditorio de Castrelos, no así en la pantalla que la Deputación de Pontevedra pretendía instalar en Praza da Estrela. El Concello ha prohibido su montaje al carecer de autorización municipal.

Así lo ha confirmado el gobierno local en un comunicado de prensa, en el que ha detallado que "para poder instalar una pantalla cinematográfica" es necesario "cumplir con la normativa vigente de la Xunta de Galicia". Es decir, la Deputación debería haber presentado una declaración responsable para que el Concello pudiera comprobar que "la actividad cumple con los requisitos establecidos en la normativa y garantizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y salubridad".

"Desde el Concello se recuerda que ya en el mes de julio del año 2024, ya remitió un requerimiento en los mismos términos que el presente, con el fin de cumplir con lo dispuesto en la normativa y garantizar la seguridad del público asistente", ha añadido el Concello, que ha advertido que la Deputación carece de autorización municipal, por lo que no podrá llevar a cabo la actividad "mientras no den cumplimiento a los requisitos previstos en la legislación".

Por su parte, la vicepresidenta del ente provincial, Luisa Sánchez, ha achacado la decisión municipal al "sectarismo político" del alcalde Abel Caballero. "Es un hecho insólito, lo hace ya de manera anticipada", ha asegurado la también líder del PP de Vigo, que ha añadido: "Es evidente que no habría ningún problema para instalar una pantalla gigante en ningún punto de la ciudad de Vigo si la iniciativa partiese de otra administración diferente a la Deputación o a la Xunta".

"Abel Caballero no quiere que esta ciudad tenga nada positivo que suene a Luisa Sánchez o Deputación de Pontevedra. Su nerviosismo es cada vez más notorio, solo quiere ser él protagonista", ha acusado Luisa Sánchez. La vicepresidenta provincial ha afirmado, además, que "no van a dar lecciones de seguridad" quienes "no precintaron el Saltamontes de Matamá, no cumplen los servicios mínimos de bomberos y los que tienen en cuadro a la Policía Local".

Con todo, ha asegurado que los técnicos están trabajando "desde hace horas" para "dejar al gobierno local sin excusas". "No van a poder enterrarnos en una montaña de burocracia para ponerle un envoltorio a una negativa meramente política", ha concluido en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Pantalla en Castrelos

Ante la incertidumbre de la pantalla de Praza da Estrela, Caballero ha recordado que Vigo volverá a animar a la Selección Española de fútbol desde Castrelos. La entrada a la grada "se puede producir en cualquier momento" y quienes prefieran sentarse en las butacas ubicadas en la platea del auditorio podrán acceder a ellas a partir de las 20:00 horas, de forma gratuita. El aforo en este espacio es de 2.500 personas.