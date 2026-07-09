Vigo mantiene la prealerta por sequía: "Es la segunda peor situación de la historia para un día como hoy"

Vigo continúa en situación de prealerta por sequía debido a los niveles que registra el embalse de Eiras, cuyas reservas se sitúan un 8% por debajo de las registradas en las mismas fechas del año pasado.

"Es la segunda peor situación de la historia para un día como hoy, solo superada por la sequía de 2011", advirtió el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. El regidor recordó que la prealerta tiene como objetivo evitar consumos innecesarios de agua, como el llenado de piscinas o el baldeo de calles. "Lo que queremos es que los ciudadanos hagan un uso responsable del agua. Nuestro objetivo es evitar que Vigo se quede sin suministro", señaló.

En este sentido, Caballero respondió a las críticas de la Xunta por mantener activada la prealerta. "La Xunta nos acusa de crear temor. No, lo que somos es precavidos, porque la presa de Eiras es muy pequeña para el consumo que soporta", afirmó. Asimismo, volvió a reclamar la construcción de un segundo embalse: "Llueve, pero hay que almacenar esa agua. Llevamos años pidiéndolo y la Xunta sigue diciendo que no", lamentó.