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Exigen a Xunta y Concello de Vigo que colaboren para atender a las personas sin hogar de la antigua estación
El BNG de Vigo ha reclamado un plan conjunto para ofrecer alternativas habitacionales para evitar que se repita un desalojo como en la antigua fábrica de Pescanova
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha urgido a Xunta de Galicia y Concello un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones para enfrentarse al futuro desalojo de la antigua estación de autobuses. Los nacionalistas muestran su preocupación ante una posible nueva expulsión a la calle de personas en situación de sinhogarismo.
El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha instado a la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y al alcalde olívico, Abel Caballero, a "darse unha tregua no seu pimpampum partidista" y trabajar de forma conjunta para evitar una situación similar al desalojo de la antigua fábrica de Pescanova en abril.
Igrexas ha defendido que "non se pode repetir o mesmo guión que se produce unha e outra vez", y ha recordado que "as persoas sen teito non son trastes que botar fóra, senón persoas con dereitos que merecen axuda e atención por parte das administracións públicas".
En este sentido, ha defendido que la respuesta institucional no puede limitarse al cierre físico de la estación, sino que deben "brindar alternativas habitacionais dignas". "Non podemos asumir como algo normal que na maior cidade de Galiza haxa ducias de persoas malvivindo e malmorrendo nas súas rúas", ha afirmado.
"Xunta e Concello deben colaborar, sumando esforzos e recursos para atender as situacións de emerxencia social que se viven na nosa cidade", ha reclamado Igrexas, que ha asegurado que el objetivo debe ser avanzar hacia una "verdadera inclusión social" de las personas en situación de sinhogarismo.