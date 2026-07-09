Condenan a un estafador multirreincidente de Vigo por quedarse con el dinero de un falso alquiler

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha celebrado este jueves una vista contra Pedro María M.O., por un delito de estafa en un falso alquiler de vivienda, en la que el procesado (con varias condenas y causas abiertas por el mismo delito) aceptó la pena de un año de cárcel y multa de 900 euros.

Según se recoge en el escrito de acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, Pedro María contactó con una persona que había publicado un aviso en la web Milanuncios indicando que buscaba un piso. El procesado le hizo creer que contaba con un piso para alquilar en Vigo.

El perjudicado se citó con él para hacerle entrega de 200 euros en concepto de reserva. Poco después el acusado le advirtió que no podría entrar en el inmueble hasta un tiempo después, puesto que se estaban haciendo obras, y le conminó a que le ingresara otros 270 euros en concepto de fianza, pago que la víctima realizó.

Pese a haber pagado, el interesado nunca pudo acceder a la vivienda, ni recuperó el dinero. Además de la pena de prisión y la multa, Pedro María deberá devolver los 470 euros estafados más intereses.

Se da la circunstancia de que este vigués ya ha sido condenado varias veces por este mismo delito, y tiene numerosas causas abiertas por lo mismo: ofrecer falsos alquileres de pisos y quedarse con el dinero que los perjudicados le entregan en concepto de fianza o reserva, 'desapareciendo' después. De hecho, está cumpliendo pena en prisión por estafa.