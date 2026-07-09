Caballero celebra que Sanidad abra la puerta a recuperar Vigo como sede de las pruebas MIR

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró este miércoles que el Ministerio de Sanidad ha abierto la puerta a que la ciudad recupere la celebración de los exámenes MIR, una posibilidad que, según afirmó, responde a las gestiones realizadas desde el Concello y a la iniciativa defendida por la senadora Carmela Silva en el Senado.

Caballero explicó que trasladó personalmente esta petición al Ministerio y agradeció que el departamento que dirige el Gobierno central haya mostrado su disposición a estudiar el regreso de las pruebas a Vigo.

El regidor aprovechó para cargar contra la Xunta de Galicia y, en particular, contra el conselleiro de Sanidad, al que responsabilizó de la pérdida de la sede viguesa. "El conselleiro de Sanidad de Galicia, al ver que Vigo no aparecía como sede de los MIR, se quedó callado. Se quedó callado y, por tanto, nos quitaron la sede de los MIR", criticó Caballero.

Ante la posibilidad de que Vigo vuelva a acoger las pruebas, el alcalde reclamó a la Xunta que respalde la propuesta del Ministerio. "Desde Vigo no vamos a tolerar esta nueva inacción y este nuevo castigo de la Xunta a la ciudad", concluyó.

PP de Vigo

Al respecto, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, también quiso mostrar su satisfacción ante la rectificación del Ministerio de Sanidad. "Vigo nunca debió dejar de ser sede de los exámenes MIR. Y ahora esa decisión se va a corregir, tal y como veníamos solicitando desde el PP de Vigo", expresó en un escrito remitido a los medios de comunicación.

"Lo reclamamos de forma constante no solo de palabra sino también a través de iniciativas como una declaración institucional propuesta por el grupo municipal al pleno de Vigo y que el PSOE vigués rechazó incomprensiblemente", aseguró la popular.

"Lo reivindicamos a través de Patricia García, nuestra representante en el Parlamento de Galicia, donde el PSdeG presidido por Carmela Silva votó en contra de la propuesta del Partido Popular. Y nuestra diputada Irene Garrido lo llevó al Congreso, donde el PSOE de Pedro Sánchez se opuso", continuó enumerando.

Asimismo, también defiende que fue reclamado por la Xunta de Galicia, que se dirigió oficialmente al Ministerio de Sanidad.