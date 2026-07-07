Elevan a 17 años la petición de cárcel para el hombre que intentó matar a su ex en Vigo y él repite: "No la toqué"

Juicio en Pontevedra contra un hombre acusado de intentar asesinar a su exmujer en un poblado chabolista de Vigo EP

El Fiscal ha elevado a 17 años la petición de pena para el hombre juzgado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, como supuesto autor de un asesinato en grado de tentativa, por agredir a su expareja en Vigo utilizando una lanza de fabricación casera.

En su informe final ante la sección cuarta de la Audiencia, el representante del ministerio público ha modificado sus conclusiones para elevar la petición de pena de prisión, al ver acreditado que el hombre, en la tarde del 15 de junio de 2025, acudió a la vivienda de su exmujer (con la que tuvo una relación de 38 años) armado con una 'pata de cabra' y una especie de lanza de fabricación casera, con la intención de matarla.

Al respecto, ha recordado que la atacó en varias acometidas, yendo a lesionar zonas vitales del cuerpo, como el abdomen o la cabeza, y que la víctima, que acabó cayendo al suelo inconsciente, no tuvo posibilidad de defenderse.

El Fiscal solicita que se le apliquen las circunstancias agravantes de reincidencia (el acusado cumplió condena por otros dos homicidios), de parentesco y de género. Además de la pena de prisión, reclama que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con su exmujer durante el tiempo de 9 años más que la pena de cárcel, y que la indemnice en 3.891 euros por las lesiones y otros 4.000 euros por daño moral.

Por su parte, la acusación particular le atribuye los mismos delitos y agravantes, aunque pide una pena de 15 años de cárcel y una indemnización de 24.000 euros. En su informe final, la letrada de la víctima ha incidido en la "fuerza y brutalidad" del ataque y ha recordado que "la capacidad de matar del acusado ya está acreditada", además de que él mismo "alardea de que puede hacerlo".

De hecho, esta abogada ha subrayado que el propio agente que lo detuvo, después de un forcejeo y de que el acusado lo atacase con la lanza, reconoció que entre ellos hubo "una pelea a muerte". A todo ello se suma el hecho de que "no pidió perdón y mostró una completa falta de arrepentimiento".

Expulsión y alegato final

Durante esta segunda (y última) sesión del juicio, el acusado fue apercibido en varias ocasiones por la presidenta del tribunal, dado que interrumpió a un testigo policial, haciendo aspavientos y quejándose, y también interrumpió a la abogada de la acusación durante la presentación de su informe final.

Tras varias advertencias, la jueza determinó su expulsión de la sala, y el acusado solo regresó para hacer uso de su derecho a la última palabra.

Precisamente, en ese trámite, el procesado reafirmó su inocencia e insistió en que no le había hecho "nada" a su exmujer, sino que había acudido a su vivienda para advertirle de que la denunciaría por haberle robado supuestamente 700 euros.

"Soy inocente. Yo ya pagué por lo que hice, pero aquello lo hice. Esto no, en esto ella se autolesionó para incriminarme", ha proclamado, y ha añadido: "En casi 40 años no le toqué ni un pelo, ni la insulté siquiera. Yo no hice tal cosa, ni borré las huellas (del arma)", ha remarcado.

Su abogado defensor ha pedido que sea absuelto, ya que no ha quedado probado, en su opinión, el ánimo de matar. Al respecto, ha incidido en que, en todo caso, podría haber un delito de lesiones, ya que el resultado del supuesto ataque fue "de escasa gravedad".

Tras apuntar que "no puede excluirse" el supuesto de las autolesiones, ha señalado que el acusado "no tenía intención de matar" y que, si la hubiera tenido, debe aplicarse la eximente de "desistimiento voluntario".

Por ello, ha pedido que sea exculpado o, en todo caso, condenado por lesiones o, como mucho, por homicidio, aunque sin la aplicación de agravantes. También ha pedido que se tenga en cuenta la circunstancia atenuante de intoxicación, ya que el hombre había consumido alcohol y medicación, además de tener una adicción.