Baiona (Pontevedra) iza sus Banderas Azules y presume de calidad litoral

La playa de A Ribeira de Baiona ha acogido este martes el acto simbólico de izado de las Banderas Azules concedidas este año a los arenales de Barbeira, Concheira, Frades, Ribeira, Santa Marta y A Ladeira, que el pasado mes de mayo revalidaron estos sellos de excelencia por la calidad del litoral, los servicios y las aguas de la costa baionesa.

El alcalde baionés, Jesús Vázquez Almuíña, ha destacado que "con este acto, ponemos en valor el trabajo realizado por todos los que hacen posible mantener la excelencia del litoral, los servicios y la calidad medioambiental, y a los vecinos y visitantes que mantienen la limpieza del principal reclamo turístico del municipio".

Vázquez Almuíña ha recordado que la Bandera Azul nació como reconocimiento a la educación medioambiental y a la protección del medio marino, y ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores que, año tras año, contribuyen a conservar las playas de Baiona y a concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno natural para las próximas generaciones.

La villa también presume de una Bandera Centro Azul, para el Centro Interpretación ambiental A Foz do Miñor; y una Bandera Azul para el Sendero Litoral de Baiona.