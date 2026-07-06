Baiona (Pontevedra) restringe el uso de agua potable por la falta de lluvias

El Concello de Baiona ha aprobado un bando municipal con medidas extraordinarias de obligado cumplimiento ante la persistencia de la falta de precipitaciones y la reducción de las reservas hídricas.

El objetivo, según recoge la administración local, es garantizar el abastecimiento domiciliario de agua potable, considerado un servicio público esencial y prioritario para el consumo humano y los usos sanitarios. Las restricciones estarán vigentes desde la publicación del bando y se mantendrán hasta que las condiciones de abastecimiento permitan levantarlas.

Entre los usos prohibidos se incluye el empleo de agua procedente de la red municipal para el riego de jardines, céspedes, huertas, zonas verdes y espacios exteriores, tanto públicos como privados; el llenado inicial o la reposición de agua en piscinas particulares, desmontables o permanentes; el lavado de vehículos; y la limpieza mediante baldeo de calles, aceras, patios, terrazas, fachadas, muros, garajes o cualquier otro espacio exterior.

También queda prohibido el funcionamiento de fuentes ornamentales, elementos decorativos o similares que utilicen agua potable, salvo aquellos que dispongan de un circuito cerrado de recirculación. El bando incluye además cualquier otro uso recreativo, ornamental o no esencial que suponga un consumo innecesario de agua potable.

El Gobierno local recomienda a la vecindad reparar de forma inmediata las fugas en instalaciones particulares, reducir el tiempo de uso de duchas y grifos, utilizar los electrodomésticos que consumen agua únicamente a plena carga y evitar cualquier gasto innecesario.

"El Concello de Baiona agradece la colaboración de la vecindad, recordando que el uso responsable del agua constituye una responsabilidad colectiva imprescindible para garantizar un abastecimiento suficiente para toda la población", señala el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

Además de las restricciones dirigidas a particulares, el Concello también aplicará medidas en los servicios municipales. Según informa el regidor, "también se van a llevar medidas restrictivas por parte del Concello como el no funcionamiento de las duchas ni los lavapiés de las playas". En cuanto a la limpieza viaria municipal y el riego, Almuiña precisa que se realizarán sin utilizar agua procedente de la red de abastecimiento.