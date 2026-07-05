Vigo afronta una nueva jornada con alerta naranja: Máximas de 34 grados y en descenso la próxima semana

Nueva jornada de alerta naranja en Vigo por las altas temperaturas, pero también será la última de esta ola de calor, al menos de momento.

Este domingo, las máximas se situarán, según la previsión de MeteoGalicia, en 34 grados, y en 36 según la Aemet; las peores horas, en las que está activada la alerta naranja en todo el litoral de la provincia de Pontevedra, serán entre las 15:00 y las 21:00 horas.

La temperatura mínima de hoy se sitúa en 23 grados, aunque de cara a la madrugada, con la llegada del lunes, los termómetros oscilarán entre los 21 y los 19 grados.

Será con el arranque de la semana que viene cuando el calor comience a dar tregua, con 27 de máxima y 17 de mínima. Así, los próximos días continuará el tiempo veraniego, pero con temperaturas por debajo de los 30 grados.