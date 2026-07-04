Xunta y Érguete renuevan su colaboración para la inserción de personas con adicciones que estuvieron en prisión. Xunta de Galicia

El Servizo Galego de Saúde ha renovado su convenio de colaboración con la Fundación Érguete-Integración para facilitar la incorporación social y laboral de personas con trastornos adictivos que han estado en prisión o se encuentran en proceso de excarcelación.

El acuerdo fue firmado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz, y por el presidente de la fundación, Rubén Cagiao Avendaño.

La colaboración se enmarca en el programa de actividades ITÍNERE, orientado a mejorar la cualificación, las competencias profesionales y las posibilidades de acceso al mercado laboral de la población reclusa o exreclusa.

A través de este proyecto, los participantes reciben información sobre la situación laboral actual, formación en técnicas de búsqueda de empleo y, cuando es necesario, apoyo específico durante su proceso de inserción.

La Xunta destina 126.143 euros a este convenio, que el año pasado permitió atender a más de 515 personas, de las que 373 eran hombres y 142 mujeres. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre y se aplicará en los centros penitenciarios de A Lama, en Pontevedra; O Pereiro de Aguiar, en Ourense; y Teixeiro, en A Coruña, así como en el Centro de Inserción Social Carmen Avendaño, en Vigo-Pontevedra, y en el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz Rábago, en A Coruña.