Caballero exige a la Xunta un nuevo aparcamiento gratuito en el Álvaro Cunqueiro

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar a la Xunta de Galicia una solución para los problemas de aparcamiento en el entorno del Hospital Álvaro Cunqueiro y ha exigido que se permita al Concello construir un nuevo estacionamiento gratuito.

Según ha explicado en un audio remitido a los medios, cuando el hospital entró en funcionamiento, el Ayuntamiento habilitó 450 plazas gratuitas para aliviar el elevado coste del aparcamiento de pago que utilizan pacientes, familiares y usuarios del centro sanitario.

Caballero ha asegurado que la situación continúa siendo "dramáticamente cara" para muchas personas que acuden al hospital y defendió que el Concello quiere crear otras 500 plazas gratuitas en la zona. Sin embargo, afirmó que la Xunta se niega tanto a ceder el suelo como a venderlo.

"Le dijimos: 'De acuerdo, lo compramos'. Dijeron que no, que no lo vendían, y allí está el suelo sin poder aparcar", ha criticado el regidor, que ha acusado al Gobierno gallego de favorecer que los usuarios tengan que seguir pagando por estacionar en el hospital.

El alcalde ha comparado esta situación con la de Santiago, donde, según ha indicado, la Xunta trabaja en la tramitación de un nuevo aparcamiento de 1.500 plazas en el entorno del hospital compostelano. "En Vigo no los hace y no nos los deja hacer a nosotros. En Santiago sí", ha denunciado Caballero, que ha reprochado al Ejecutivo autonómico un trato desigual entre ambas ciudades.

Además, ha incidido en que, mientras en Santiago se impulsa un plan especial para un aparcamiento de seis plantas, en Vigo "siguen agobiando a la gente, haciéndole pagar".

Caballero ha extendido también sus críticas al entorno del Hospital Meixoeiro, con una situación de aparcamiento y circulación que es "una calamidad insoportable".

En este caso, ha indicado que el Concello propuso firmar un convenio para colaborar en la mejora de los accesos y del estacionamiento, como ya hizo en el Álvaro Cunqueiro, pero la Xunta tampoco habría aceptado esa vía.