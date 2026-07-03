Las Rías Baixas, en alerta roja por altas temperaturas: madrugadas tropicales y Vigo amanece con 26 grados

Las Rías Baixas han comenzado este viernes bajo los efectos de la alerta roja por calor, con temperaturas impropias de la madrugada en varios puntos de la provincia de Pontevedra.

Según los datos de MeteoGalicia, Marín alcanzó los 27,1 grados a las 02:30 horas, mientras que Baiona llegó a los 26,5. Poio amaneció con 27 grados y Vigo y Mondariz arrancaron la jornada con los termómetros en torno a los 26 grados, una muestra del episodio de calor extremo que afecta de lleno al litoral pontevedrés y al entorno de las Rías Baixas.

La Xunta mantiene activada la alerta roja en 138 ayuntamientos gallegos, entre ellos zonas del interior y litoral de Pontevedra, además de las Rías Baixas, por posibles efectos adversos para la salud. La previsión apunta a que las altas temperaturas se mantendrán durante varios días.

Como medida preventiva, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido este viernes la actividad deportiva federada y el programa Xogade al aire libre entre las 12.00 y las 20.00 horas en las zonas afectadas por la alerta roja.

El calor nocturno en el sur de Galicia contrasta con las mínimas registradas en otros puntos de la comunidad, como Calvos de Randín, con 7,9 grados; Lalín, con 8,1; o Xinzo de Limia, con 8,4. En las zonas con alerta naranja, la suspensión de la actividad deportiva exterior se aplicará entre las 12:00 y las 18:00 horas, salvo en deportes náuticos y acuáticos federados, para los que se recomienda evitar la práctica entre las 12:00 y las 17:00 horas.

La previsión de MeteoGalicia para estos días es de 38 grados este viernes, 36 mañana y 34 el domingo, con mínimas que rondarán los 21 grados.