Denuncian niveles de radón por encima del límite legal en el centro de salud de Ponteareas (Pontevedra)

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Pontevedra ha denunciado ante el Comité de Seguridad y Salud del área sanitaria de Vigo, el grave riesgo que supone la exposición al gas radón para los trabajadores de la planta baja del Centro de Salud de Ponteareas, donde se ha traspasado el límite máximo de medición de radón.

Recuerdan que el gas radón es reconocido como la segunda causa de cáncer de pulmón, tras el tabaco. Se estima que, dentro del rango de exposición residencial, cada 100 Bq/m3 aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en un 16 %. En el ámbito laboral, numerosos estudios muestran que, en zonas radiactivas como Galicia, el 20 % de los centros de trabajo superan los 300 Bq/m3.

"No podemos permitir que los profesionales sanitarios trabajen en ambientes que incrementen su riesgo de cáncer. Solo una actuación integral, coordinada y con recursos adecuados garantizará su salud y seguridad laboral", afirman las delegadas de SATSE en Pontevedra.

Por ello, la organización sindical demandó, en el último Comité de Seguridad y Salud del área sanitaria, que los trabajadores han de tener un control de salud por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, que garantice su seguimiento durante el tiempo que se considere necesario, con el fin de prevenir una posible alteración de la salud por causa de su trabajo, además de un plan urgente de medición y mitigación en todos los centros hospitalarios y de Atención

En concreto, las actuaciones reclamadas por Satse son la medición en todos los hospitales y centros de salud, incluidos los dependientes de los ayuntamientos, y evaluaciones de riesgo laboral, tal como exige el Real Decreto 1029/2022, en planta baja o bajo rasante ubicados en municipios de actuación prioritaria.

También demanda que se ofrezca información sobre estas evaluaciones a los trabajadores afectados por esta exposición, ya que las evaluaciones por parte de salud laboral son voluntarias, de manera que sean conscientes y responsables de su propia salud.