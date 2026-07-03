El calor en Vigo dispara la venta de aires acondicionados: "El stock se está agotando"

El extremo calor que está haciendo en este inicio del verano en Vigo está dejando una huella en las compras de productos que parecen haberse convertido en imprescindibles para combatir las altas temperaturas.

Los aparatos de refrigeración, como aires acondicionados portátiles, son estos días los electrodomésticos más buscados, aunque su auge ya comenzó hace unas semanas, con la primera ola de calor en pleno junio.

Desde Metta Electrodomésticos, en la Travesía de Vigo, reconocen que están vendiendo "prácticamente el doble" de este tipo de aparatos, algo habitual en las olas de calor; de hecho, ya lo notaron hace unas semanas.

A lo largo de la semana, pueden vender entre 5 y 6, cuando "hace unos años" las ventas ascendían a entre 1 y 2.

En cuanto a precios, el baremo está entre los 200 y 270 euros para productos más económicos, y por encima de los 400 en caso de buscar más calidad; en este último caso, los que más venden son de la marca Hisense, a un precio que ronda los 400 euros.

Problema de escasez

En la calle Teixugueiras se encuentra Navia Center, donde calculan que las ventas han subido un 25-30% con respecto al año pasado en este tipo de electrodomésticos.

Pero advierten de que el stock se está acabando y notan "un problema de escasez", porque al calor que está haciendo en España se suma el que está haciendo en toda Europa.

Así, países que no solían acceder a este tipo de productos, ahora sí que lo están haciendo, con lo que la demanda se ha disparado.

Según explican, muchos compradores optan, primero, por el ventilador, por económico, pero "es un aparato que sólo mueve el aire caliente". Por tanto terminan por invertir más, "de 300 euros para arriba", aunque a muchos esa cantidad "se les va de presupuesto".

También añaden que los aires portátiles necesitan un tubo exterior, un tipo de ventana en concreto, por lo que "no a todo el mundo le encaja".