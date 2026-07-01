Trabajadores de la recogida de basura de O Porriño (Pontevedra) reclaman un convenio "digno"

Trabajadores de Servicios Concellos Galegos, concesionaria de la recogida de basura de O Porriño, se han movilizado este martes para reclamar un convenio "digno" que sea incorporado a los pliegos del concurso municipal para la nueva concesión.

Según informa la CIG a Europa Press, la protesta de esta mañana ante la sede del Ayuntamiento porriñés forma parte de una campaña de movilizaciones y jornadas de huelga convocadas los días 9, 10, 11 y 12 de julio, tras reunirse este lunes con el alcalde, Alejandro Lorenzo, para abordar la problemática laboral que padecen estos empleados.

La pretensión de la parte social, apuntan, es que se negocie un convenio y que este sea incorporado a los pliegos de condiciones del servicio, para que las compañías que se presenten conozcan de antemano las condiciones laborales que tienen que garantizar.

Tal como indica el sindicato, el regidor les ha trasladado que ya tienen elaborados los pliegos para adjudicar nuevamente el servicio, insistiendo la CIG en la necesidad de negociar antes el convenio con la actual empresa para que las mejoras se puedan recoger en los pliegos.

"Pero tras varias reuniones con la dirección de la empresa, se escuda en que el Ayuntamiento no tiene actualizados los precios del servicio y en el 'desorbitado' incremento de la cuota de Sogama para negarse a aceptar las propuestas de mejoras laborales", ha añadido la CIG, apuntando a la subida salarial y al aumento de los descansos, entre otros aspectos en los que se mantiene la discrepancia.