El Puerto de Vigo abre la nueva plaza de Arealonga con vistas a la ría

La Autoridad Portuaria de Vigo ha finalizado las obras de la nueva plaza de Arealonga, una intervención que transforma el espacio que ocupaba el antiguo restaurante en un nuevo punto de encuentro abierto a vecinos y visitantes.

El presidente del Puerto, Carlos Botana, ha visitado esta mañana el resultado de los trabajos acompañado por vecinos del entorno y destacó que la actuación se ha desarrollado desde el diálogo con la ciudadanía y con la voluntad de cuidar "el Puerto de los detalles".

La obra, ejecutada sobre una superficie de unos 875 metros cuadrados y con una inversión de 290.000 euros, ha permitido recuperar un espacio público junto al mar y reforzar la integración entre el puerto y la ciudad.

La demolición del antiguo Restaurante "Arealonga" elimina una barrera física y visual que durante años condicionó la conexión con el frente marítimo, abriendo las vistas hacia la ría de Vigo y la playa de Arealonga.

El nuevo diseño da prioridad al peatón mediante una plataforma única, mejora la accesibilidad, reduce la presencia del tráfico rodado y convierte la zona en una plaza flexible, pensada para el descanso, la convivencia y posibles actividades vecinales.

La sostenibilidad es otro de los ejes de la actuación, con luminarias LED alimentadas por energía solar, sistemas de drenaje sostenible, zonas vegetales, mobiliario urbano y materiales reciclados en elementos como bancos y gradas.

Entre los detalles del nuevo espacio destacan las sillas amarillas, en sintonía con el entorno portuario, los carteles con frases como "Nada es tan mío, como lo es el mar cuando lo miro", de Elías Andino, y el panel "Un balcón á natureza", con información sobre las especies naturales del Puerto.

La plaza incorpora además un olivo como elemento singular del conjunto, reforzando el carácter natural y humanizado de este nuevo enclave abierto al litoral vigués.