Ecologistas otorgan a Vigo y Baiona dos banderas negras por contaminación y mala gestión de su litoral

Los Cabos Canido: así será la urbanización de lujo que se construirá en Vigo

Las banderas del litoral de Vigo y Baiona se tiñen de negro. Ecoloxistas en Acción ha presentado este martes su informe 'Banderas negras 2026', un documento que saca a la luz los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de Galicia y España, y que señala a ambas localidades del sur de Pontevedra.

Tras haber analizado los 8.000 kilómetros de las costas del Estado español, la entidad sin ánimo de lucro ha presentado este estudio. Ecoloxistas en Acción recopila hasta 48 banderas que otorga a puntos concretos del litoral por contaminación o mala gestión.

Galicia ha sumado así seis banderas negras este 2026, dos por cada provincia: Pontevedra, A Coruña y Lugo. En el caso del territorio más meridional, la organización ecologista señala a los ayuntamientos de Vigo y Baiona, por permitir la urbanización del litoral y la ampliación del puerto deportivo.

Urbanización en Cabo Estai

En el caso de Vigo, Ecoloxistas en Acción denuncia que el Concello permita la construcción de seis chalets en Cabo Estai. "Unha obra que retorce a legalidade urbanística desprotexendo terreos non urbanizables, afectando ao dominio público marítimo-terrestre e construindo un vieiro asfaltado que usurpa fincas da veciñanza", han indicado en un comunicado.

De esta forma, también expresan su solidaridad con la movilización de la Asociación Veciñal de San Miguel de Oia, cuyo presidente fue denunciado por los promotores al cuestionar "esta desfeita ambiental e urbanística". De esta forma, la organización otorga la bandera negra por mala gestión a las "agresiones urbanísticas" del litoral olívico.

Ampliación del Porto Deportivo de Baiona

En cuanto a Baiona, Ecoloxistas en Acción pone el foco en la ampliación del puerto deportivo de la localidad, que contempla rellenos sobre la lámina de agua de la ría de Vigo. El proyecto incrementaría la superficie de la infraestrucuta, la construcción de un edificio para usos hosteleros, un aparcamiento y un varadero.

La organización ha defendido que la ampliación vulnera varias directivas de la Unión Europea y la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. En concreto, han señalado la ausencia de una evaluación actualizada, el incumplimiento del principio de precaución y el riesgo de deterioro de los hábitats protegidos.

La plataforma vecinal Salvemossantamarta y diversos colectivos ambientales rechazan el proyecto, denunciando que el relleno pondría en riesgo la calidad del litoral, el paisaje, la playa de Santa Marta y la biodiversidad marina, "perpetuando un modelo de turismo estacional que sobrecarga os recursos locais".