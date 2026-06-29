El Pleno de Vigo reclama 3 millones anuales a la Xunta tras 17 años de "ninguneo"

El Pleno del Concello de Vigo ha aprobado este lunes una moción del grupo socialista para reclamar a la Xunta la aportación de 3 millones de euros anuales "en concepto de ciudad más poblada de Galicia", con el voto favorable del PSOE, el 'no' del PP y la abstención del BNG.

El portavoz del gobierno local, Carlos López Font, ha subrayado que la ciudad olívica lleva "17 años de ninguneo" y de "agravios" por parte de la Xunta, que "castiga" a Vigo como respuesta a la "humillación" que el PP recaba en las urnas en las elecciones municipales.

El edil socialista ha subrayado que la ciudad "demanda lo que le corresponde", ya no solo como ciudad más poblada, sino también por ser "el motor industrial de Galicia", "el fenómeno turístico más importante de España", o por ser centro de un área metropolitana de medio millón de habitantes.

En todo caso, López Font ha recalcado que el gobierno municipal sigue reclamando la "deuda histórica" de 3.000 millones que la Xunta tiene con Vigo, y ha proclamado que "ningún alcalde defendió Vigo como Abel Caballero".

"Frivolidad" y "victimismo político"

Por su parte, Europa Press recoge que el grupo municipal del PP ha acusado al gobierno de Caballero de utilizar esta moción para "confrontar", en una muestra más de "victimismo político". Al respecto, el concejal Miguel Martín ha recordado que la aportación anual a Santiago, para compensar los gastos derivados de acoger las instituciones como capital de Galicia, se aprobó por unanimidad en el Parlamento en 2002.

En ese sentido, ha cuestionado por qué el gobierno local no pidió esa financiación en el período 2005-2009, cuando PSOE y BNG gobernaron la Xunta, al tiempo que ha recordado las aportaciones realizadas por el gobierno gallego a la ciudad olívica, muy superiores a las que da a Santiago.

Martín ha acusado al gobierno vigués de no reconocer "nunca" las inversiones de la Xunta en Vigo, e incluso rechazar o devolver ayudas para materias como fomento del empleo.

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha tildado la moción socialista de "ejercicio de frivolidad que roza el bochorno", teniendo en cuenta "la inejecución" de los propios recursos municipales.

El concejal nacionalista, tras criticar el "modelo hiperlocalista" del gobierno de Caballero, ha propuesto enmendar la propuesta del PSOE, para reclamar a la Xunta una ley galega de haciendas locales, y para instar al Gobierno central a reformar la financiación local, pero la enmienda fue rechazada por los socialistas.

Ayudas a Peinador

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado, con el único voto favorable del PSOE (y el rechazo de la oposición), una moción para exigir a la Xunta que financie vuelos desde el aeropuerto de Peinador.

El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, se ha referido nuevamente a la entrevista concedida por Alfonso Rueda, en la que, ha asegurado, el presidente gallego "reconoció que le pagó a Ryanair" para que operase desde Santiago, y por lo que "tiene que dimitir de una vez".

Así, ha defendido que la administración autonómica y la Diputación de Pontevedra deben participar en la financiación de nuevas rutas, y aportar un tercio de los recursos para pagar las nuevas rutas "que el Ayuntamiento acuerde".

El concejal del PP, Fernando G.Abeijón, ha criticado esta "moción oportunista", y ha acusado al gobierno vigués de "mentir" sobre las declaraciones de Rueda, recordando que la Xunta "no paga vuelos"; mientras que el gobierno de Vigo lleva gastados más de 10 millones de euros para pagar a aerolíneas, sin que se haya consolidado "ni una ruta".

"Todo por confrontar", ha incidido, y ha recordado que el sistema que defiende el gobierno gallego, de hacer promoción en destino, es compartido por AENA, por las Diputaciones y por el sector, y que "el único que se desmarca" es Abel Caballero.

La edila del BNG, Ana Martínez Piñeiro, ha lamentado que el gobierno vigués sigue "insistiendo en un modelo fracasado", de financiar a compañías privadas, y ha propuesto, en lugar de los acuerdos planteados por el PSOE, instar a la coordinación de las terminales gallegas, y tomar medidas de impulso de Peinador, como mejorar los accesos, reclamar la apertura las 24 horas o la recuperación de la torre de control presencial.