La huelga ferroviaria reduce el servicio de los trenes con origen o destino en Vigo

Los trenes con origen o destino Vigo circularán este lunes con servicios mínimos debido a la primera jornada de huelga ferroviaria convocada por el Sindicato Ferroviario. Se trata de un paro de ámbito nacional que se repetirá el próximo 15 de julio para denunciar el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías.

La convocatoria afecta durante toda la jornada a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia en todo el país.

En concreto, el Ministerio de Transportes ha informado de que, de los 642 trenes de Media Distancia afectados por la huelga, 420 circularán con servicios mínimos, lo que representa el 65 % del total. En cuanto a la Larga Distancia, de los 360 trenes afectados, 262 prestarán servicio con los mínimos establecidos, lo que supone el 73 % de las circulaciones previstas.

Asimismo, los viajeros de la conexión Vigo-Oporto también están viendo afectados sus desplazamientos debido a las obras que se están llevando a cabo para modernizar la Línea del Miño, lo que obliga a realizar parte del trayecto por carretera.