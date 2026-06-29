Decenas de autónomos se manifiestan frente a Hacienda en Vigo: "Derecho a paro y bajas dignas"

Decenas de trabajadores autónomos se manifestaron este lunes frente a la Delegación de Hacienda en Vigo para denunciar la "asfixia" económica que, aseguran, sufre el colectivo.

La protesta, organizada por el Movimiento 30N - Plataforma por la Dignidad de los Autónomos-, arrancó a las 10:30 horas en Plaza América y concluyó ante el edificio de Hacienda; donde se escucharon gritos de "Hacienda, escoita, autónomos en loita" y se llevó a cabo la lectura del manifiesto.

Los manifestantes acudieron vestidos de negro y portando un guante rojo como símbolo de la situación de ahogo económico que denuncian padecer.

La movilización formó parte de una convocatoria de ámbito estatal con la que el colectivo reclama mejoras en cómo la protección social de los autónomos, entre ellas el acceso a prestaciones por cese de actividad más efectivas y bajas laborales dignas. "Tenemos muchas cosas que mejorar y nos tienen que escuchar", señalaron los convocantes. "Pagamos cuotas aunque no ganemos dinero. Pagamos el IVA antes de cobrar las facturas. Y cuando enfermamos, nos quedamos solos", lamentaron.