'Caso Saltamontes': el gobierno de Abel Caballero reafirma su apoyo a la concejala imputada

El 'Caso Saltamontes' vuelve al plano político. El gobierno local ha tumbado la moción presentada por el PP de Vigo para reclamar la comparecencia del alcalde, Abel Caballero, en relación con la imputación de la concejala de Seguridad por un posible delito de homicidio imprudente.

Los populares buscaban instar al alcalde a comparecer ante el órgano de representación municipal para dar explicaciones "a las que políticamente está obligado", después de un accidente que costó la vida a un vecino de la ciudad, en una atracción que no contaba con autorización y que no fue precintada.

La portavoz del grupo, Luisa Sánchez, ha lamentado que el regidor no haya estado este lunes en la sesión plenaria —asistió en Madrid a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE—. Tampoco compareció en el pleno extraordinario del pasado 19 de junio por el caso Saltamontes, al suprimir su comparecencia del orden del día.

"Ante la muerte de un vecino y la imputación de la concejala, se esconde, el mismo que tiene tanto apego por los micrófonos", ha incidido Luisa Sánchez, que ha tachado de "cobardía política" que Abel Caballero que tampoco se haya "reunido aún" con la familia del chico fallecido. Así informa Europa Press.

"Es inconcebible que haya una concejala imputada, que no dimita, y que nadie dé explicaciones. El alcalde debería estar aquí, y no solo comparecer para fiestas y fuegos artificiales", ha afirmado la líder del PP, que también ha afeado que los ediles del gobierno local cierren filas en torno al alcalde y a Patricia Rodríguez "para proteger al amado líder, por encima de Vigo".

El BNG pide la reprobación del alcalde

Por su parte, el BNG presentó una enmienda, que fue aceptada por el PP, para pedir la "reprobación" del regidor y su gestión. El portavoz del grupo, Xabier Pérez Igrexas, pidió, sin éxito, que este debate sirviera para que el PSOE se disculpara por su actuación en el pleno extraordinario sobre el accidente del Saltamontes.

Igrexas ha acusado al portavoz del gobierno, Carlos López Font, de tener una "actuación políticamente miserable y repugnante a nivel humano", por dedicarse a hablar de encuestas electorales en lugar de dar explicaciones. "Fue lamentable, retrata el nivel de degradación política, ética y humana", ha proclamado.

Así las cosas, ha recordado que son ya casi 700 días sin dar esas explicaciones, sin crear una comisión de investigación, incluso culpabilizando a la comisión de fiestas y a la propia Policía Local. El portavoz nacionalista también ha afeado la ausencia del alcalde de la sesión plenaria sin motivo justificado, más que ir a Madrid para hacer "de palmero de su jefe".

"Moción de la carroña"

Por su parte, el portavoz del gobierno local ha definido la propuesta del PP como "moción de la carroña" y ha tildado de "miserables" a los grupos de la oposición por "jugar con el dolor ajeno". "Son lo más indigno de la política", ha sentenciado.

El edil socialista, tras volver a reclamar respeto por la presunción de inocencia y pedir dejar que trabaje la Justicia, ha reiterado que esas exigencias de PP y BNG son "producto de la frustración y la desesperación". Font ha recordado que, ante situaciones similares, ha habido cargos del PP que no han dimitido.

De esta manera, ha reafirmado el apoyo del gobierno local a Patricia Rodríguez, "una magnífica concejala, imprescindible en el gobierno de Vigo". "El PP y el BNG no nos van a dar lecciones. Este gobierno es honrado, trabajador y reconocido por la ciudad", ha proclamado.

"Cuentas con nosotros"

Tras el debate, y antes de la votación, la teniente de alcalde, Carmela Silva, que fue la encargada de presidir el pleno ante la ausencia de Caballero, ha trasladado un mensaje de apoyo a la concejala de Seguridad.

"Querida Patricia, cuentas con el apoyo del grupo, con nuestro afecto y consideración. Sabemos de tu trabajo, dedicación al servicio público y que aplicas la ley hasta las últimas consecuencias", ha señalado Silva, que ha recordado episodios como los del Metro Valencia o las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia, que supusieron ninguna dimisión.

Finalmente, ha dedicado algunos versos del poema 'Gente necesaria', del argentino Hamlet Lima Quintana, a la edila de Seguridad, a la que ha advertido de que "lo que ha pasado aquí" es que hay gente "que ni siquiera debe abrir la boca, porque todo lo enturbia, todo lo envenena, todo lo llena de odio y tristeza". "Huye de los necios", ha rematado Silva, citando a Baltasar Gracián.