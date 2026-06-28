El BNG de Vigo propondrá la reprobación de Abel Caballero por el 'Caso Saltamontes'

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo defenderá la reprobación del alcalde Abel Caballero en el próximo pleno municipal. Los nacionalistas denunciarán así la actuación del regidor socialista respecto al accidente mortal en las fiestas de Matamá de 2024, que le costó la vida al joven Iván C.H.

La iniciativa se tramitará a través de una enmienda a la moción del Partido Popular, en la que los nacionalistas reprocharán la "continuada opacidad" del alcalde respecto al llamado 'Caso Saltamontes'. En una nota de prensa, han recordado el bloqueo a una Comisión de Investigación, la ausencia de medidas correctoras y la negativa a depurar responsabilidades políticas, pese a la imputación de la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha sostenido que "non abonda con demandar unha vez máis a comparecencia do alcalde" después de que Caballero "vetase de maneira absolutamente ilegal a súa propia comparecencia" en un pleno extraordinario convocado por la oposición. Igrexas ha calificado aquella decisión de "aberrante por antidemocrática".

En este sentido, Igrexas ha defendido que su formación fue la única que se enfrentó a ese veto, tras presentar un recurso de reposición y una denuncia ante la Valedora do Pobo. Así ha censurado la "incomprensíbel inacción do Partido Popular nunha cuestión que é de mínimos democráticos".

El portavoz nacionalista ha defendido que, "após case 700 días de silencio e de ocultamento tras un accidente nunha atracción que non tiña autorización municipal e que lle custou a vida a un veciño de 36 anos, e de negar as respostas que a cidadanía merece", es el momento de que el Pleno muestre "un rotundo reproche democrático" con la reprobación del alcalde.