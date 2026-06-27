Vigo pedirá este lunes a la Xunta de Galicia más financiación para vuelos, sanidad y deporte

Las demandas del gobierno local a la Xunta de Galicia centrarán el próximo pleno extraordinario del Concello de Vigo. Abel Caballero y su equipo exigirán al gobierno autonómico mayor financiación para vuelos en Peinador, más inversión en sanidad pública y nuevas ayudas al deporte olívico.

Según ha avanzado el alcalde en un audio distribuido a los medios de comunicación, Vigo denunciará que el gobierno de Alfonso Rueda "no puede negarse en ningún modo a financiar líneas para operar" en la terminal olívica. En esta línea, Caballero exigirá a Xunta y Deputación cofinanciar vuelos a Peinador.

Además, solicitará al ejecutivo autonómico nueve millones de euros "en concepto de ciudad más poblada de Galicia". Caballero considera justa esta partida después de que la Xunta asignara tres millones a Santiago de Compostela "en concepto de capitalidad".

La tercera exigencia de Caballero al gobierno gallego se centra en la sanidad pública. El pleno de Vigo debatirá y aprobará la petición de cubrir "de forma inmediata todas las plazas vacantes de atención primaria", así como garantizar la "cobertura integral de todas las bajas médicas y vacaciones del personal sanitario".

El gobierno local también demanda más centros de atención primaria y la apertura del hospital Nicolás Peña "como medida de refuerzo urgente".

Por último, el grupo municipal socialista pedirá a la Xunta que pague al Celta de Baloncesto una "cantidad similar" que al Básquet Coruña por acoger la fase final de ascenso a sendas categorías absolutas del baloncesto nacional.