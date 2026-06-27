Vigo licita las obras de humanización del acceso a la ermita de A Guía

Infografía de la humanización de la ermita de A Guía Concello de Vigo

Vigo ha licitado este viernes las obras de humanización del acceso a la ermita de A Guía. Según ha avanzado el alcalde Abel Caballero, el Concello invertirá 639.000 euros en esta actuación.

"Seguimos trabajando por Vigo", ha asegurado el regidor olívico, que ha explicado que las obras de recuperación y mejora del tramo de 200 metros de la calle Dona Fermina se desarrollarán en un plazo de cinco meses.

El objetivo municipal es adaptar la calle para integrarla en el entorno patrimonial y natural del parque de A Guía. Además, el Concello trata de potenciar el espacio, que se destinará al paso de peatones sobre el de los vehículos.

Las obras incluirán la renovación del espacio, así como la instalación de nuevos servicios y mobiliario urbano. También se renovará el pavimento, se repavimentará la rampa de acceso al crucero y se instalará una nueva red de iluminación, semáforos y riego.

Caballero ha recordado que el proyecto contempla la demolición de la estructura que sostiene la pasarela peatonal y la antigua cafetería. Asimismo, se modificará la distribución de la vía con una nueva sección transversal para priorizar el paso de los peatones.