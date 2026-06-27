Una panadería de Vigo se convierte en un centro de acopio para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos

Venezuela necesita ayuda. El doblete sísmico registrado el pasado miércoles ha destruido las vidas de personas humildes, que ahora necesitan toda la colaboración posible para salir adelante. Desde Vigo, Carmen Lucía Gómez y su marido, Juan, han decidido convertir su panadería de Coia en un centro de acopio para luego enviar material sanitario y de primera necesidad a su país natal.

Tras los terremotos, los dueños de Doctora Pan se pusieron en contacto con la Hermandad Asociación de Ayuda (Hada) —entidad sin ánimo de lucro que envía material médico a Venezuela— para encontrar una forma de ayudar a sus familiares, vecinos y amigos. "Es la única manera que tenemos, servir de acopio a la recepción de medicamentos y leche para niños", explica Carmen a Treintayseis.

"Cuando mi familia estuvo mal en Venezuela, ellos me ayudaron", añade la médica y panadera, que confía en esta asociación para enviar todo el material médico e infantil que recolecte durante los próximos días. "Es lo que más se necesita", insiste, ya que la comida puede dañarse durante el trayecto al otro lado del charco.

Los envíos se realizarán en barco a través de Liberty Express, aunque un primer pequeño envío urgente se realizará por persona. "Tienen cuatro kilos gratuitos por persona, pero el resto hay que pagarlos", puntualiza Carmen, que ha organizado una venta solidaria con sus proveedores habituales para recaudar fondos y hacer llegar los productos que recolecte.

La venta solidaria tendrá lugar en la misma panadería, ubicada en la calle Pintor Ramón Buch, 1, el próximo domingo 5 de julio. Jamón y harina serán algunos de los productos que los vecinos de Vigo podrán comprar en Doctora Pan para colaborar con Carmen y la asociación Hada. "Los pequeños negocios no pueden ayudar de otra forma", incide.

¿Qué productos se necesitan?

Carmen señala que lo que más necesitan son medicamentos y equipo médico: guantes, gasas, mascarillas, sondas, jeringuillas. "Todo lo que se utiliza en un hospital común y corriente", resume. En cuanto a los medicamentos, destaca la importancia de donar aquellos relacionados con dolencias cardiópatas o diabetes, es decir, enfermedades crónicas.

Además, recuerda que muchos niños y bebés han quedado desamparados, con sus familias sepultadas bajo los escombros. Por lo tanto, productos para niños, biberones, pañales o leches de fórmula son de extrema urgencia. Todos estos productos también se pueden entregar en la sede de la asociación Hada en Vigo.

"Tienes impotencia"

Pese a aportar su granito de arena a la causa, Carmen siente frustración al no poder estar colaborando sobre el terreno: "Tienes impotencia. Aquí ayudas, pero no estás ayudando allá que tanto se necesita y te sientes mal".

La pena que siente esta venezolana residente en Vigo es mayúscula. Una de las localidades más afectadas, Vargas, fue su hogar durante tres años: "Estuve trabajando allí, en la seguridad social, estuve metida en los rurales. Como médico fue mi casa". Además, en Caracas también tiene "muchísimos amigos".

Ahora bien, se emociona al valorar el apoyo recibido estos últimos días de los vecinos de Coia y de Vigo. "No hay nadie que no haya entrado por la puerta y no preguntara por la familia, por cómo vemos las cosas allá. Nuestros clientes, desde el día uno, han sido una maravilla", afirma agradecida Carmen.