Denuncian nuevos cierres de los gimnasios municipales de Vigo durante el verano

Los gimnasios municipales de Vigo vuelven a estar en el punto de mira. Tras más de un año de denuncias vecinales sobre el estado de "abandono" de estas instalaciones deportivas, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha desvelado que el gobierno local pretende realizar nuevos cierres este verano en O Berbés y O Carme.

Según ha informado el grupo municipal de los nacionalistas, el Concello planea cerrar el gimnasio de O Berbés durante todo el mes de julio, así como el de O Carme en horario de tarde. Su concejal, Filipe Abalde, ha alertado de que estas medidas se podrán ver replicadas durante el mes de agosto.

"Ata cando o Goberno de Abel Caballero vai seguir a tomarlle o pelo ás e aos deportistas de Vigo?", ha cuestionado el edil nacionalista, que ha interpelado esta semana al concejal de Deportes, Manel Fernández, sin recibir respuesta. Ante este silencio, el BNG ha decidido demandar explicaciones en el próximo pleno municipal, agendado para este lunes 29 de junio.

Abalde exigirá una rectificación por parte del gobierno local. Además, ha afirmado que esta situación de "anteponer la propaganda al deporte de base" evidencia "una preocupante falta de planificación y respeto por las personas usuarias de las instalaciones deportivas".

Por otro lado, el edil nacionalista ha recordado que los clubs y deportistas de Vigo sufrieron "graves prexuízos" en mayo, cuando se cerraron las pistas de atletismo y el complejo deportivo de As Travesas con motivo del "despropósito" del desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo. Una decisión que se suma a los cierres intermitentes registrados los últimos meses.

"Cando aínda non se recuperou a normalidade tras aqueles peches, o Concello anuncia novas limitacións e clausuras durante o verán, privando á veciñanza do acceso a uns servizos polos que paga e aos que ten dereito", ha lamentado Abalde, que considera que Vigo necesita "máis mantemento nas instalacións deportivas e máis apoio ao deporte de base".