Los autónomos de Vigo volverán a las calles este lunes 29 de junio en Plaza América

Los autónomos de Vigo volverán a salir a la calle este lunes 29 de junio para protestar contra la "asfixia" económica que sufren. La concentración, organizada por el Movimiento 30N - Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, partirá de Plaza España a las 10:00 horas.

Se trata de una nueva manifestación organizada por esta plataforma, que concentra la lucha de las personas autónomas en toda España. "Mientras nosotros trabajamos, otros deciden", afirma uno de los manifestantes a través de un vídeo en redes sociales.

"Tenemos muchas cosas que mejorar y nos tienen que escuchar", asegura otra mujer, demostrando que se trata de un movimiento transversal, que busca dar cabida a personas de cualquier condición social, de género o económica.

"Pagamos cuotas aunque no ganemos. Pagamos IVA antes de cobrar. Y cuando enfermamos, nos quedamos solos", denuncian desde Movimiento 30N, que anima a las personas autónomas a acudir a la concentración vestidas de negro y con un guante rojo.