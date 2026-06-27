Manifestación de autónomos en Vigo

Manifestación de autónomos en Vigo S.P.

Ofrecido por:

Vigo

Los autónomos de Vigo volverán a las calles este lunes 29 de junio en Plaza América

El Movimiento 30N - Plataforma por la Dignidad de los Autónomos anima a las personas autónomas de la ciudad a vestir de negro y con un guante rojo para denunciar la "asfixia" económica que sufren

Podría interesarte: Decenas de personas se manifiestan en Vigo ante la "asfixia" del pequeño negocio: "El autónomo se muere"

Publicada

Los autónomos de Vigo volverán a salir a la calle este lunes 29 de junio para protestar contra la "asfixia" económica que sufren. La concentración, organizada por el Movimiento 30N - Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, partirá de Plaza España a las 10:00 horas.

Cientos de autónomos se manifiestan en Vigo contra la subida de la cotización a los societarios

Se trata de una nueva manifestación organizada por esta plataforma, que concentra la lucha de las personas autónomas en toda España. "Mientras nosotros trabajamos, otros deciden", afirma uno de los manifestantes a través de un vídeo en redes sociales.

"Tenemos muchas cosas que mejorar y nos tienen que escuchar", asegura otra mujer, demostrando que se trata de un movimiento transversal, que busca dar cabida a personas de cualquier condición social, de género o económica.

"Pagamos cuotas aunque no ganemos. Pagamos IVA antes de cobrar. Y cuando enfermamos, nos quedamos solos", denuncian desde Movimiento 30N, que anima a las personas autónomas a acudir a la concentración vestidas de negro y con un guante rojo.