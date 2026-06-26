Inaugurada la humanización de uno de los accesos al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

Vigo ha inaugurado este viernes la humanización de un tramo de la carretera Clara Campoamor, lo que supone la mejora de uno de los accesos al Hospital Álvaro Cunqueiro. La actuación ha sido financiada por el Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra.

"Renovamos la calzada en torno a 500 metros, las redes de servicios, drenaje, saneamiento, abastecimiento de agua e iluminación pública", ha detallado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha destacado que la actuación "da una gran seguridad a los peatones". "Era una obra necesaria", ha asegurado.

El regidor socialista ha recalcado que se trata de una iniciativa municipal, una decisión que tomó él pese a que la "tendría que hacer la Xunta de Galicia". Considera que el ente autonómico debería haber realizado la obra al tratarse de uno de los accesos al Hospital Álvaro Cunqueiro.

La Deputación propone financiar el asfaltado

Por su parte, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha recordado que la obra ha sido financiada en un 86% por su administración, con más de 1,1 millones de euros. Así lo ha transmitido en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Sánchez ha advertido del mal estado de la carretera: "Las quejas son innumerables y el Concello de Vigo no tiene previsto acometer una reparación integral de su firme, que se encuentra en pésimo estado". De esta forma, ha ofrecido la "colaboración económica" del ente provincial para acometer "una remodelación integral de esta carretera municipal, con cargo a los convenios bilaterales".

"Sigue, además, pendiente de aprobación por parte del gobierno local el convenio para humanizar la calle Rosalía de Castro, entre las calles República Argentina y Pontevedra", ha incidido la vicepresidenta provincial, que ha afirmado que resulta "decepcionante y contradictorio" que Caballero pida "más y más dinero" a la Deputación mientras no hace "efectiva la solicitud de los fondos disponibles".