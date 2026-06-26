Denuncian que Vigo "volverá a quedarse sin carteros" por tercer verano consecutivo

Vigo se volverá a quedar sin carteros por tercer verano consecutivo. Así lo han denunciado este viernes desde el sindicato CC.OO., que ha advertido que los vigueses "sufrirán" de nuevo "retrasos en la recepción de cartas, notificaciones y paquetería como consecuencia de la insuficiente contratación prevista por Correos".

Según denuncian, la empresa pública no prevé cubrir todas las ausencias por vacaciones y "arrastra desde hace años un grave déficit de personal", debido a la pérdida de efectivos por jubilaciones, traslados, movilidad interministerial, promociones y bajas de larga duración, que continúan sin compensarse con nuevas incorporaciones.

Con la campaña de verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, según la quincena, puede coincidir de vacaciones entre el 15 % y el 70 % de la plantilla, mientras que desde Correos, denuncia CC.OO., únicamente prevé cubrir aproximadamente uno de cada tres puestos.

"No faltan personas dispuestas a trabajar; falta voluntad de contratar. Correos dispone de bolsas de empleo con personal formado y disponible, pero vuelve a priorizar el ahorro económico frente al servicio público y frente a unas condiciones de trabajo dignas", advierte el sindicato.

Por todo ello, exigen a Correos que rectifique su planificación, cubra adecuadamente todas las ausencias por vacaciones y refuerce las unidades de reparto para garantizar tanto el derecho de la ciudadanía a recibir un servicio postal de calidad como unas condiciones laborales dignas para la plantilla.