Siete horas de retraso y traslado final en bus: la travesía de un Avlo con destino Vigo este miércoles

Noche turbulenta para los pasajeros del AVLO 04975, que cubría el trayecto entre Madrid y Vigo. EL tren sufrió varias incidencias técnicas que provocaron un retraso de más de siete horas. Tras quedar detenidos poco antes de la estación de Taboadela (Ourense), Renfe activó un plan alternativo de transporte para todos sus viajeros.

En primer lugar, una incidencia operativa causó que saliese con dos horas de retraso de la estación de Madrid. Además, en su trayecto hacia Vigo, una incidencia técnica hizo que quedase detenido en el cambiador de Taboadela, en Ourense.

Allí, diversos usuarios denunciaron que permaneció parado entre dos y tres horas más, hasta que fue desplazado hasta la estación de Taboadela. En total, según reconoció Renfe a los usuarios afectados, el tren tuvo un retraso de 439 minutos, esto es, de algo más de siete horas.

Desde allí, según recoge Europa Press, se diseñó un plan alternativo de transporte para todos los viajeros, que llegaron a sus destinos bien en otros trenes o bien en autobús ya avanzada la madrugada.

Por otro lado, Adif ha informado que los trenes que circulan entre Vigo y Santiago de Compostela pueden registrar retrasos "por una incidencia que afecta a la señalización en Vilagarcía de Arousa" (Pontevedra).