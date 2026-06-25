Caballero y Carmela Silva durante el anuncio de la actuación, a 26 de febrero de 2026

Caballero y Carmela Silva durante el anuncio de la actuación, a 26 de febrero de 2026 Xornal Vigo

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Avanza la transformación de los locales de Elduayen: Vigo licitará la reforma de la fachada este viernes

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que la Xunta de Goberno Local licitará la reforma de la fachada de los locales municipales de Elduayen

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La transformación de los locales municipales de la calle Elduayen, situados entre Porta do Sol y la Praza de Argüelles, es una realidad. El Concello de Vigo licitará este viernes las obras para la reforma de la fachada de estos espacios.

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"Es una obra de 179.000 euros", ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor socialista ha explicado que la actuación se licitará este viernes durante la Xunta de Goberno Local.

Según ha explicado Caballero, el objetivo municipal es integrar los locales municipales "en un espacio urbano con gran valor patrimonial", a través de "una fachada continua y uniforme".

"Se mantienen los volúmenes existentes en el interior, se mantienen los accesos existentes. Va a tener iluminación ornamental para realzar el espacio y vamos a instalar una pantalla que informará sobre las actividades de la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego", ha afirmado el alcalde.