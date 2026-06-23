Segunda inhabilitación para el exconcejal socialista de Baiona (Pontevedra) por adjudicar obras "a dedo"

El exconcejal socialista de Vías y Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, ha sido condenado este martes a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en relación con la adjudicación irregular de varias obras en el municipio.

La sentencia llega tras una vista de conformidad en la que el exedil reconoció los hechos y aceptó la pena, que le impide presentarse a unas elecciones y ejercer cargos públicos con competencias de contratación en el sector público.

Según la Fiscalía, en 2023 encargó verbalmente a una constructora tres actuaciones en el Camiño As Fontiñas, la Praza Cruceiro-Baíña y una acera en Cruceiro, por un importe total de algo más de 34.700 euros, "con omisión total del procedimiento establecido" y vulnerando los principios de transparencia, libre concurrencia y sostenibilidad presupuestaria.

El ministerio público sostiene que la contratación se realizó sin expediente previo, sin formalización contractual y de forma análoga a la vía de hecho. Posteriormente, la Alcaldía denegó el pago de las facturas al apreciar irregularidades, lo que llevó a la empresa adjudicataria a acudir a la vía contencioso-administrativa, donde su demanda fue estimada parcialmente.

Esta es la segunda condena por prevaricación que recae sobre Martínez Álvarez en apenas unos meses, ya que el pasado enero también aceptó otra pena de nueve años de inhabilitación por la adjudicación, igualmente sin contrato ni procedimiento legal, de varias obras en caminos vecinales de Baiona.