¿Qué tiempo hará en San Juan en Vigo? La noche más corta del año será también calurosa

El verano ha arrancado en Vigo y lo ha hecho con temperaturas altas que se mantendrán, al menos, hasta la noche de San Juan, que se celebra de martes a miércoles.

Si hoy los termómetros podrían llegar a los 28 grados de máxima, dice la previsión de Meteogalicia que para mañana serán 31 los grados que se alcanzarán sobre las 17:00 horas.

Así, la noche más corta del año será también calurosa, lo que permitirá que la celebración se realice con un clima agradable, que oscilará entre los 25 y 23 grados desde las 22:00 hasta las 00:00 horas.

Para aquellos que quieran alargar la fiesta, teniendo en cuenta que el miércoles es festivo, durante la madrugada los termómetros no bajarán de los 17 grados en la ciudad olívica.