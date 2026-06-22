Las obras para que Vigo sea sede del Mundial 2030 cerrarán al tráfico el entorno de Balaídos dos meses

Con las obras de la grada de Gol entrando en su recta final, Balaídos comienza a prepararse para alcanzar el aforo mínimo exigido por la FIFA para ser sede Mundialista en 2030, con la ampliación de la capacidad de la grada de Tribuna.

Para ello, se llevará a cabo la obra de mejora de saneamiento del entorno del estadio en lo que será la segunda fase del retranqueo de los colectores paralelos a la grada de Tribuna, que permitirá colocar más asientos en esta zona.

Este lunes, 22 de junio, a partir de las 10:00 horas, el Concello de Vigo ha anunciado que se cerrará al tráfico el cruce de las calles Alexandre Bóveda, Pablo Iglesias y Manuel de Castro durante dos meses, aproximadamente; es decir, hasta el 22 de agosto.

Hay que recordar que la temporada 26/27 arrancará el fin de semana del 15 de agosto y el sorteo del calendario será el próximo 30 de junio.