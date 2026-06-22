Agentes de la Policía Nacional salvan la vida de un vigués de tres años que no respiraba

Agente de la Policía Nacional salvan la vida de un vigués de tres años que no respiraba Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un niño de tres años en el barrio vigués de Lavadores, tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar que permitieron que el niño recuperara la respiración. Asimismo la rápida coordinación policial facilitó el traslado urgente del menor al hospital.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, recibieron la llamada de una mujer que solicitaba una ambulancia urgente, indicando que "estaba perdiendo a su hijo". Según relató, el menor se había desvanecido, se había golpeado en la cabeza y permanecía inconsciente, además de presentar dificultades respiratorias.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo‑Redondela, que se encontraba prestando servicio en las inmediaciones, acudió de inmediato al domicilio y comprobó que el menor presentaba cianosis y una respiración extremadamente débil. Mientras la ambulancia medicalizada se desplazaba al lugar, los agentes, que vigilaban las constantes vitales del niño, observaron que había dejado de respirar.

Ante la gravedad de la situación, los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando finalmente que el menor vomitara, rompiera a llorar y recuperara la respiración. Minutos después, a la llegada de la ambulancia, los sanitarios se hicieron cargo de su estabilización.

Según la información facilitada por la familia, el niño se ha recuperado favorablemente.