Vigo incorpora cinco nuevos bomberos y prevé completar la plantilla con nuevas incorporaciones

El servicio de bomberos de Vigo incorpora a cinco nuevos funcionarios de carrera, según anunció este viernes el alcalde, Abel Caballero.

Se trata de cinco efectivos que ya han completado su periodo de prácticas y que se incorporan de manera inmediata tras su toma de posesión para desempeñar sus funciones en el servicio municipal de extinción de incendios.

En estos momentos, según detalló el regidor, otros 25 bomberos permanecen en fase de prácticas y se incorporarán al servicio activo en la ciudad una vez finalicen su formación.

Además, el Concello ya trabaja en la cobertura de nuevas plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2021, 2022, 2023 y la prevista para 2025, que incluirá ocho nuevas incorporaciones al cuerpo de bomberos. "Con todo esto, la plantilla estará al completo", celebró.